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16:13 (мск), источник: Kazinform

Сотрудник полиции сбил двух пешеходов в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — Сотрудник полиции сбил двух пешеходов в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дорожно-транспортное происшествие произошло в поселке Макат Макатского района. Наезд на пешеходов совершил сотрудник районного РОВД на служебной автомашине. Пострадавшие мужчины, 1986 и 1987 годов рождения, доставлены в районную больницу для оказания помощи. Обстоятельства ДТП выясняются», — сообщили в пресс-службе ДВД региона.

Как проинформировали в пресс-службе, по данному факту проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК. Начато служебное расследование. Назначен ряд экспертиз.

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