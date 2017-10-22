Сотрудник полиции сбил двух пешеходов в Атырауской области

«Дорожно-транспортное происшествие произошло в поселке Макат Макатского района. Наезд на пешеходов совершил сотрудник районного РОВД на служебной автомашине. Пострадавшие мужчины, 1986 и 1987 годов рождения, доставлены в районную больницу для оказания помощи. Обстоятельства ДТП выясняются», — сообщили в пресс-службе ДВД региона.