Сотрудник полиции сбил двух пешеходов в Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — Сотрудник полиции сбил двух пешеходов в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — Сотрудник полиции сбил двух пешеходов в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Дорожно-транспортное происшествие произошло в поселке Макат Макатского района. Наезд на пешеходов совершил сотрудник районного РОВД на служебной автомашине. Пострадавшие мужчины, 1986 и 1987 годов рождения, доставлены в районную больницу для оказания помощи. Обстоятельства ДТП выясняются», — сообщили в
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