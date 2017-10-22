Предполагаемого автоугонщика задержали в Ростове-на-Дону

Ростовские полицейские раскрыли автоугон и вернули женщине угнанный автомобиль. Инцидент произошел в Северном микрорайоне Ростова. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по РО, потерпевшая припарковала свой автомобиль Opel Vectra около своего дома два месяца назад и уехала по делам в другой город. По возвращении домой, иномарки возле дома не оказалось и женщина обратилась в полицию. По подозрению в автоугоне был задержан 24-летний житель города Волгодонска.

Как оказалось, в день совершения угона молодой человек заметил, что в замке зажигания автомобиля находится ключ, проник в салон и скрылся на иномарке. Он добрался на ней до Семикаракорского района и бросил машину в поле. Найти брошенный автомобиль полицейским удалось в течение двух дней. В настоящее время машина возвращена законной владелице, а в отношении подозреваемого в угоне возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».