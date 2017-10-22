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20:08 (мск), источник: БЕЛТА

Пенсионерка упала в колодец в Костюковичах

Информация об инциденте поступила накануне вечером. Пенсионерка попала в колодец (его глубина — около 4 м) в результате личной неосторожности и самостоятельно выбраться не смогла. Ее крики услышал муж, который и сообщил о происшествии.

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Костюковичах пенсионерка упала в колодец, расположенный во дворе дома по ул. Магистральной, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Информация об инциденте поступила накануне вечером. Пенсионерка попала в колодец (его глубина — около 4 м) в результате личной неосторожности и самостоятельно выбраться не смогла. Ее крики услышал муж, который и сообщил о происшествии.

С помощью лестницы-штурмовки женщина, инвалид 1-й группы, была спасена и с общим переохлаждением госпитализирована в УЗ «Костюковичская ЦРБ».

Также 21 октября на территории двухэтажного жилого дома по улице Советской в Круглом в подгреб сарая, закатывая велосипед, упал мужчина. С переломом шейки бедра его доставили в больницу.

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