Полицейский на служебной машине сбил пешеходов в Атырауской области
Два пешехода, пострадавшие в аварии, доставлены в больницу.
Два пешехода, пострадавшие в аварии, доставлены в больницу.
Сотрудник полиции на служебном автомобиле сбил двоих пешеходов в Атырауской области, сообщает atpress.kz со ссылкой на
Авария произошла в райцентре Макат в ночь на 22 октября. Сотрудник местного РОВД сбил двух пешеходов 1986 и 1987 годов рождения. Оба доставлены в больницу.
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Данная статья Уголовного кодекса при условии, что пострадавшие останутся живы, предусматривает штраф от 680 тысяч до 4,5 млн тенге в зависимости от степени повреждений либо арест или заключение до двух лет. Также сотрудника, если будет доказана его вина, могут лишить права работать в полиции сроком до трёх лет.
1 октября в Костанае полицейский насмерть сбил человека и сбежал с места ДТП, оставив на асфальте отвалившийся госномер. 3 октября подозреваемый Р. Таутенов в смертельной аварии был задержан и водворён в ИВС. В момент ДТП в машине находились и другие стражи порядка, которым теперь грозит строгий выговор.