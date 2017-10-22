Полицейский на служебной машине сбил пешеходов в Атырауской области

Источник: Informburo.kz

Сотрудник полиции на служебном автомобиле сбил двоих пешеходов в Атырауской области, сообщает atpress.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

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Авария произошла в райцентре Макат в ночь на 22 октября. Сотрудник местного РОВД сбил двух пешеходов 1986 и 1987 годов рождения. Оба доставлены в больницу.

Как сообщила пресс-секретарь департамента внутренних дел Атырауской области Назымгуль Кайсагалиева, обстоятельства происшествия уточняются. Возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК — «Нарушение ПДД». Начато служебное расследование и назначены экспертизы.

Данная статья Уголовного кодекса при условии, что пострадавшие останутся живы, предусматривает штраф от 680 тысяч до 4,5 млн тенге в зависимости от степени повреждений либо арест или заключение до двух лет. Также сотрудника, если будет доказана его вина, могут лишить права работать в полиции сроком до трёх лет.