Под Петербургом в ДТП с участием маршрутки пострадали семь человек

«По предварительной информации, 22 октября около 13:20 мск в Курортном районе на Приморском шоссе водитель, управляя маршрутным автобусом, совершил столкновение с остановившимися на запрещающий сигнал светофора двумя автомобилями. В результате ДТП в маршрутке пострадали семь человек, среди которых девочка 14 лет. Они получили различные степени тяжести вреда здоровью», — говорится в сообщении.
По данному факту правоохранительные органы проводят проверку. Информацией о госпитализации пострадавших ТАСС пока не располагает.