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17:04 (мск), источник: ТАСС

Под Петербургом в ДТП с участием маршрутки пострадали семь человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Семь человек, в том числе девочка 14 лет, пострадали в ДТП с участием маршрутки и двух легковых автомобилей в Курортном районе Санкт-Петербурга. Об этом в воскресенье сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

«По предварительной информации, 22 октября около 13:20 мск в Курортном районе на Приморском шоссе водитель, управляя маршрутным автобусом, совершил столкновение с остановившимися на запрещающий сигнал светофора двумя автомобилями. В результате ДТП в маршрутке пострадали семь человек, среди которых девочка 14 лет. Они получили различные степени тяжести вреда здоровью», — говорится в сообщении.

По данному факту правоохранительные органы проводят проверку. Информацией о госпитализации пострадавших ТАСС пока не располагает.

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