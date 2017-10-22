Депортированный из Швеции россиянин пытался вернуться в страну за котом
В Швеции сотрудники погранслужбы задержали гражданина России, который пытался попасть в страну несмотря на пожизненный запрет на въезд, сообщает издание Sydsvenskan.
В Швеции сотрудники погранслужбы задержали гражданина России, который пытался попасть в страну несмотря на пожизненный запрет на въезд, сообщает издание Sydsvenskan.
Уточняется, что россиянину был запрещен въезд в Швецию
Мужчина, который был задержан пограничниками на границе с Данией, заявил, что хочет забрать из Швеции своего кота, которого у него отобрали после ареста и поместили в приют для животных.
В настоящее время возвращением кота занимается адвокат.