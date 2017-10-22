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17:20 (мск), источник: Газета.Ру

Депортированный из Швеции россиянин пытался вернуться в страну за котом

В Швеции сотрудники погранслужбы задержали гражданина России, который пытался попасть в страну несмотря на пожизненный запрет на въезд, сообщает издание Sydsvenskan.

Уточняется, что россиянину был запрещен въезд в Швецию из-за ложного сообщения о взрывном устройстве на борту пассажирского самолета Санкт-Петербург — Хельсинки.

Мужчина, который был задержан пограничниками на границе с Данией, заявил, что хочет забрать из Швеции своего кота, которого у него отобрали после ареста и поместили в приют для животных.

В настоящее время возвращением кота занимается адвокат.

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