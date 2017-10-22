Депортированный из Швеции россиянин пытался вернуться в страну за котом

Уточняется, что россиянину был запрещен въезд в Швецию из-за ложного сообщения о взрывном устройстве на борту пассажирского самолета Санкт-Петербург — Хельсинки.

Мужчина, который был задержан пограничниками на границе с Данией, заявил, что хочет забрать из Швеции своего кота, которого у него отобрали после ареста и поместили в приют для животных.