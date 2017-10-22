Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Эксперты, политики и политологи о выдвижении Собчак в президенты
Ирина Шейк в откровенном наряде пообедала с подругами (фото)
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
"Королева пехоты" России превосходит американские БМП - СМИ
"Крупнейший в мире": СМИ об исполине России Ми-26
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Данные о владельцах недвижимости засекретят
Фоторепортажи
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
18:34 (мск), источник: РИА Новости

В британском городе вооруженный мужчина взял заложников

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Мужчина с ружьем взял заложников в развлекательном центре в британском городе Нанитон, сообщает издание Mirror со ссылкой на очевидцев.

Местная полиция подтвердила факт инцидента, но не сообщила подробностей о ситуации.

«Сотрудники в данный момент пытаются разрешить ситуацию в районе Бермуда-Парк в Нанитоне. Пожалуйста, не приближайтесь к месту происшествия», — говорится в заявлении полиции в Twitter.

Некоторые очевидцы заявляют, что не могут покинуть соседние здания.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Карзай сделал важное заявление о Путине
Почему ученые призвали не уступать пожилым людям место в транспорте
Минобороны: «Ракка унаследовала судьбу Дрездена 1945 года»
Саакашвили призвал ликвидировать СБУ и нацгвардию Украины
Пушков: США выдали Ким Чен Ыну «черную метку»
Познер ответил анекдотом на сообщения СМИ о поддержке Собчак
Пожар на рынке в Ростовской области тушат более 100 человек
Знаменитого комика Бенни Хилла обвинили в домогательствах
Спорт
СМИ: Наставник «Зенита» претендует на работу в клубе АПЛ Манчини подписал контракт с «Зенитом» летом текущего года, после 13 туров санкт-петербургский клуб лидирует в турнирной таблице с 28 очками в активе
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь