В британском городе вооруженный мужчина взял заложников

Местная полиция подтвердила факт инцидента, но не сообщила подробностей о ситуации.

«Сотрудники в данный момент пытаются разрешить ситуацию в районе Бермуда-Парк в Нанитоне. Пожалуйста, не приближайтесь к месту происшествия», — говорится в заявлении полиции в Twitter.