В британском городе вооруженный мужчина взял заложников
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Мужчина с ружьем взял заложников в развлекательном центре в британском городе Нанитон, сообщает издание Mirror со ссылкой на очевидцев.
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Мужчина с ружьем взял заложников в развлекательном центре в британском городе Нанитон, сообщает издание Mirror со ссылкой на очевидцев.
Местная полиция подтвердила факт инцидента, но не сообщила подробностей о ситуации.
«Сотрудники в данный момент пытаются разрешить ситуацию в районе
Некоторые очевидцы заявляют, что не могут покинуть соседние здания.