Пять человек пострадали в тройном ДТП в Симферополе
В числе пострадавших трое несовершеннолетних.
В числе пострадавших трое несовершеннолетних.
Пять человек, среди которых трое несовершеннолетних, пострадали в ДТП с участием трех автомобилей в Симферополе, передает Крымское информационное агентство со ссылкой на управление ГИБДД по республике.
По информации СМИ, авария произошла около 12:45 на улице Ялтинская. На улицу со второстепенной дороги выехал автомобиль «ВАЗ-2109». Он врезался в автомобиль Renault. Ехавший рядом с иномаркой автомобиль Hyundai попытался уйти от столкновения и наехал на бетонную стену.
В результате пострадали два пассажира Hyundai и трое несовершеннолетних пассажиров «девятки» — 2002-го, 2006-го и 2008 годов рождения. Старший из них сломал ключицу, у остальных ссадины и ушибы.