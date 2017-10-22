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22:01 (мск), источник: АиФ Крым

Пять человек пострадали в тройном ДТП в Симферополе

В числе пострадавших трое несовершеннолетних.

Пять человек, среди которых трое несовершеннолетних, пострадали в ДТП с участием трех автомобилей в Симферополе, передает Крымское информационное агентство со ссылкой на управление ГИБДД по республике.

По информации СМИ, авария произошла около 12:45 на улице Ялтинская. На улицу со второстепенной дороги выехал автомобиль «ВАЗ-2109». Он врезался в автомобиль Renault. Ехавший рядом с иномаркой автомобиль Hyundai попытался уйти от столкновения и наехал на бетонную стену.

В результате пострадали два пассажира Hyundai и трое несовершеннолетних пассажиров «девятки» — 2002-го, 2006-го и 2008 годов рождения. Старший из них сломал ключицу, у остальных ссадины и ушибы.

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