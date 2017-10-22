Пять человек пострадали в тройном ДТП в Симферополе

Пять человек, среди которых трое несовершеннолетних, пострадали в ДТП с участием трех автомобилей в Симферополе, передает Крымское информационное агентство со ссылкой на управление ГИБДД по республике.

По информации СМИ, авария произошла около 12:45 на улице Ялтинская. На улицу со второстепенной дороги выехал автомобиль «ВАЗ-2109». Он врезался в автомобиль Renault. Ехавший рядом с иномаркой автомобиль Hyundai попытался уйти от столкновения и наехал на бетонную стену.