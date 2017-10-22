СМИ: на Чеканах стая бездомных собак напала на мужчину

КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. В секторе Чеканы во дворе жилого комплекса стая бродячих собак напали на прохожего, пишет КП в Молдове, ссылаясь на письмо читателей.

В письме утверждается, что нападение бродячих собак на мужчину произошло средь бела дня прямо во дворе дома по адресу ул. Дж. Латина 12/8.

«Мужчина еле вырвался. Я кричала, но не могла ничего сделать. А у нас там гуляют детки, и что будет, если эти со-баки загрызут малыша, который не в состоянии как мужчина убежать… Страшно было смотреть на этих разъярённых животных, голодных, которые готовы загрызть взрослого мужчину, а про детей и женщин вообще молчу..», — цитирует издание письмо.

Кстати, этот факт, подтверждает то, что проблема бродячих собак для Кишинева стоит крайне остро.

Участники недавно состоявшейся в Sputnik Молдова пресс-конференции заявили о том, что «чисткой» города от бродячих животных занимается муниципальное предприятие по вывозу мусора Autosalubritate, в подчинение которой входит печально известный «Некрополь для животных».