СМИ: на Чеканах стая бездомных собак напала на мужчину
Стая бродячих собак напала на жителя Кишинева, сообщили СМИ очевидцы случившегося.
Стая бродячих собак напала на жителя Кишинева, сообщили СМИ очевидцы случившегося.
КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. В секторе Чеканы во дворе жилого комплекса стая бродячих собак напали на прохожего, пишет КП в Молдове, ссылаясь на письмо читателей.
В письме утверждается, что нападение бродячих собак на мужчину произошло средь бела дня прямо во дворе дома по адресу ул. Дж. Латина 12/8.
«Мужчина еле вырвался. Я кричала, но не могла ничего сделать. А у нас там гуляют детки, и что будет, если эти
Кстати, этот факт, подтверждает то, что проблема бродячих собак для Кишинева стоит крайне остро.
Участники недавно состоявшейся в Sputnik Молдова
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