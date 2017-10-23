Под Воронежем в Рамонском районе сгорел дачный дом
В его тушении участие принимали шесть человек.
В его тушении участие принимали шесть человек.
В полдвенадцатого дня воскресенья, 22 октября 2017 года, на пульт воронежских спасателей пришло сообщение о пожаре в селе Чертовицы Рамонского района. С возгоранием подоспевшим пожарным удалось справиться уже в 12:10.
«На месте работали шесть человек и две единицы техники», — отметили в МЧС.
Пострадавших, по оперативным данным, нет. Огонь уничтожил дачный домик.