На ул. Солнечной автомобилист сбил мужчину с детской коляской на «зебре»
В воскресенье, 22 октября, в Самаре в ДТП пострадал ребенок, сообщает
В воскресенье, 22 октября, в Самаре в ДТП пострадал ребенок, сообщает
В 16:00 на ул. Солнечной 65-летний водитель вазовского автомобиля ехал со стороны ул. 7-я просека и сбил мужчину с детской коляской, перескавшего проезжую часть в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода.
В результате аварии травмы получил ребенок 2017 года рождения. После оказания медицинской помощи младенца направили домой.
По факту случившегося ведется проверка.