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08:19 (мск), источник: Volga News

На ул. Солнечной автомобилист сбил мужчину с детской коляской на «зебре»

В воскресенье, 22 октября, в Самаре в ДТП пострадал ребенок, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 16:00 на ул. Солнечной 65-летний водитель вазовского автомобиля ехал со стороны ул. 7-я просека и сбил мужчину с детской коляской, перескавшего проезжую часть в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате аварии травмы получил ребенок 2017 года рождения. После оказания медицинской помощи младенца направили домой.

По факту случившегося ведется проверка.

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