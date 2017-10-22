Ликвидировано открытое горение на рынке под Ростовом-на-Дону

Ранее сообщалось, что воскресенье днем произошло возгорание павильонов с бытовой химией и пластиковой посудой на рынке «Атлант» под Ростовом-на-Дону.

Пожару был присвоен четвертый ранг сложности. В 17:31 пожар локализован на площади 1,4 тыс. кв. метров. Погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет.