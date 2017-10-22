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19:50 (мск), источник: Интерфакс

Ликвидировано открытое горение на рынке под Ростовом-на-Дону

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU — Пожарные ликвидировали открытое горение на хозяйственном рынке в Аксайском районе Ростовской области, сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Источник: РИА "Новости"

«В 19:07 ликвидация открытого горения на площади 1,4 тыс. кв. метров», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что воскресенье днем произошло возгорание павильонов с бытовой химией и пластиковой посудой на рынке «Атлант» под Ростовом-на-Дону.

Пожару был присвоен четвертый ранг сложности. В 17:31 пожар локализован на площади 1,4 тыс. кв. метров. Погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет.

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