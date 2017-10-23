В Воронеже опубликовали видео дорожных разборок со стрельбой
По крайней мере, именно такие звуки слышны на видеозаписи.
По крайней мере, именно такие звуки слышны на видеозаписи.
В воскресенье, 22 октября 2017 года, в паблике Аварии | ДТП | Воронежа во «Вконтакте» опубликовали видео произошедшей в столице Черноземья «заварушки». По словам автора видео, он увидел, а затем и услышал разборки со стрельбой. На кадрах с видеорегистратора видно, что на проезжей части стоят две иномарки. Мимо них бегают люди, происходит нечто непонятно.
«Может,
Тут же слышен хлопок, крайне сильно напоминающий звук выстрела.