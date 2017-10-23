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09:25 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже опубликовали видео дорожных разборок со стрельбой

По крайней мере, именно такие звуки слышны на видеозаписи.

В воскресенье, 22 октября 2017 года, в паблике Аварии | ДТП | Воронежа во «Вконтакте» опубликовали видео произошедшей в столице Черноземья «заварушки». По словам автора видео, он увидел, а затем и услышал разборки со стрельбой. На кадрах с видеорегистратора видно, что на проезжей части стоят две иномарки. Мимо них бегают люди, происходит нечто непонятно.

«Может, кто-то кого не пропустил?» — задаются вопросом люди, в машине которых установлен видеорегистратор.

Тут же слышен хлопок, крайне сильно напоминающий звук выстрела.

Во время загрузки произошла ошибка.
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