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20:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Двое рабочих сорвались со строительных лесов в Петербурге

Двое иностранцев пострадали при падении с высоты на строительной площадке в Приморском районе Петербурга днём в воскресенье, 22 октября.

Как сообщили в региональном управлении МВД, примерно в 13:50 на строительной площадке у 32-ого дома по Сердобольской улице со строительных лесов упали двое мужчин. Оба рабочих — приезжие из Средней Азии. Строителей в тяжелом состоянии увезла скорая помощь.

На место происшествия также выехали сотрудники правоохранительных органов. По предварительной информации, причиной инцидента могло стать несоблюдение элементарных правил техники безопасности. В настоящий момент следователи опрашивают возможных очевидцев, а также проверяют документы рабочих на строительной площадке.

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