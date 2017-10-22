Двое рабочих сорвались со строительных лесов в Петербурге
Двое иностранцев пострадали при падении с высоты на строительной площадке в Приморском районе Петербурга днём в воскресенье, 22 октября.
Двое иностранцев пострадали при падении с высоты на строительной площадке в Приморском районе Петербурга днём в воскресенье, 22 октября.
Как сообщили в региональном управлении МВД, примерно в 13:50 на строительной площадке у 32-ого дома по Сердобольской улице со строительных лесов упали двое мужчин. Оба рабочих — приезжие из Средней Азии. Строителей в тяжелом состоянии увезла скорая помощь.
На место происшествия также выехали сотрудники правоохранительных органов. По предварительной информации, причиной инцидента могло стать несоблюдение элементарных правил техники безопасности. В настоящий момент следователи опрашивают возможных очевидцев, а также проверяют документы рабочих на строительной площадке.