Двое рабочих сорвались со строительных лесов в Петербурге

Как сообщили в региональном управлении МВД, примерно в 13:50 на строительной площадке у 32-ого дома по Сердобольской улице со строительных лесов упали двое мужчин. Оба рабочих — приезжие из Средней Азии. Строителей в тяжелом состоянии увезла скорая помощь.