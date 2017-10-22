На концерте популярного артиста в Башкирии произошла массовая драка

В ночь с 21 на 22 октября в башкирском городе Сибай произошла массовая драка. Об этом в редакцию «Комсомольской правды» сообщил один из местных жителей.

По его словам, в тот вечер в местном кафе выступал популярный исполнитель Раиль Уметбаев. Через некоторое время после начала концерта, в клубе завязалась драка. По мнению автора письма, конфликт произошел, в том числе, и на межнациональной почве. Однако эта информация пока не получила подтверждения.

За комментарием мы обратились к самому артисту и вот что он нам рассказал: