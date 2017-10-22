На концерте популярного артиста в Башкирии произошла массовая драка
История получилась более, чем странная.
История получилась более, чем странная.
В ночь с 21 на 22 октября в башкирском городе Сибай произошла массовая драка. Об этом в редакцию «Комсомольской правды» сообщил один из местных жителей.
По его словам, в тот вечер в местном кафе выступал популярный исполнитель Раиль Уметбаев. Через некоторое время после начала концерта, в клубе завязалась драка. По мнению автора письма, конфликт произошел, в том числе, и на межнациональной почве. Однако эта информация пока не получила подтверждения.
За комментарием мы обратились к самому артисту и вот что он нам рассказал:
— Действительно был такой факт. К моему приходу народ уже был в ресторане, люди приехали с Баймака, Акъяра и Сибая. Но кроме них в том же кафе проходила свадьба. Когда я начал выступать, люди начали танцевать. Но через несколько номеров на сцену поднялся пьяный мужчина, который столкнул меня со сцены. Я так понял, что директор попытался провести два мероприятия сразу. Я был вынужден уйти со сцены, — рассказал «Комсомолке» Раиль Уметбаев.