Второй пожар за две недели: под Ростовом-на-Дону вспыхнул рынок

Погибших и пострадавших нет, все сотрудники и посетители покинули павильон самостоятельно.
Пострадавших нет
Информация о пожаре на хозяйственном рынке «Атлант» в Аксайском районе Ростовской области поступила в 14.36 мск. Площадь возгорания составила 1,4 тысячи квадратных метров. Угрозы распространения на соседние павильоны не было.
Пожару присвоили четвертый номер сложности. Огонь тушили 133 человека и 40 единиц техники. В готовность был приведен вертолет Ми-8 МЧС России с водосливными устройствами.
Пострадавших и погибших нет. Люди сами вышли из загоревшегося павильона, большинство продавцов остались наблюдать за тушением пожара. Полиция оцепила рынок, движение машин ограничено, водителей попросили убрать автомобили с близлежащих парковок.
Пожар произошел в здании из металлокаркаса 20 на 60 метров. В павильоне находилась, в частности, бытовая химия и пластиковая посуда. Очевидцы сообщали о нескольких хлопках внутри павильона.
Тушить пожар оказалось сложно
По соседству с загоревшимся павильоном находятся еще несколько. Собственник одного из них решил вывезти товар — канцтовары — на склад, хозяин другого не стал спасать свое имущество, пояснив, что если бы павильон загорелся, все бы сгорело быстро. Рядом расположено еще одно, новое торговое здание, в котором, по словам его собственника, пока ничего нет.
Причины пожара
На месте находятся дознаватели Госпожнадзора. Они уже допрашивают собственницу павильона Лидию Лазареву.
Она рассказала, что в момент возникновения огня в павильоне находились продавщицы и покупатели. По ее словам, перед пожаром «моргал» свет.
Собственница уточнила, что пожар возник на втором этаже павильона. Здание, по ее словам, было введено в строй около двух лет назад, оно не отапливается.
Угрозы людям нет
Заместитель председателя Южного научного центра РАН по науке, кандидат биологических наук Олег Степанян считает, что токсичные вещества, попавшие в атмосферу в результате пожара, не достигнут
Он добавил, что выделяемые при горении вещества могут осесть на дачи, которые находятся рядом с рынком, но сильный ветер и дождь не позволят вредным веществам в атмосфере распространиться далеко от места пожара. По мнению ученого, в тихую погоду токсичное облако могло бы подняться вверх, его бы унесло в сторону города, это было бы опаснее.
Он добавил, что сгоревшие остатки лакокрасочных веществ могут усилить аллергические заболевания, а также нанести урон жителям, имеющим проблемы с дыханием, но для здорового человека эти вещества не представляют серьезной угрозы.
Второй пожар за две недели
Это уже второй подобный случай за две недели: в начале октября в
Продавцы рынка «Восточный» рассказали РИА Новости, что накануне пожара на рынке раздавали листовки с предложением торговать на рынке «Атлант», некоторые из них заявляли, что их рынок подожгли.
Однако президент управляющей рынком «Восточный» компании ООО «ПАН-КОМ» Юрий Бобриков считает, что связи между двумя пожарами нет, подобные листовки раздают на всех рынках уже не первый год, это общепринятая практика.