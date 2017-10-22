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21:22 (мск), источник: РБК

В Москве задержали двоих полицейских при получении взятки

В Москве задержали двоих сотрудников полиции Пензенской области при получении взятки в размере 243 тыс. руб, сообщается на сайте главного следственного управления СКР по столице.

Источник: РИА "Новости"

По версии следствия, обвиняемые 20 октября получили взятку за непроведение обыска в квартире у подозреваемой в мошенничестве. Получив деньги от подозреваемой, они также пообещали не доставлять ее к дознавателю Пензенской области.

Деньги полицейские получили в автомобиле, который был припаркован около дома на Старомарьинском шоссе в Москве. После этого их задержали, говорится в сообщении.

По факту получения взятки ​в отношении полицейских было возбуждено уголовное дело по п. «а, в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Максимальная санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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