В Москве задержали двоих полицейских при получении взятки

Источник: РИА "Новости"

По версии следствия, обвиняемые 20 октября получили взятку за непроведение обыска в квартире у подозреваемой в мошенничестве. Получив деньги от подозреваемой, они также пообещали не доставлять ее к дознавателю Пензенской области.

Деньги полицейские получили в автомобиле, который был припаркован около дома на Старомарьинском шоссе в Москве. После этого их задержали, говорится в сообщении.