Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Итальянка добилась оплаты больничного по уходу за собакой
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Семья Этуша назвала подозреваемого в хищении денег
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Совершенно новая БМП-3 России превосходит американские - СМИ
"Крупнейший в мире": СМИ об исполине России Ми-26
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
49-летняя Карла Бруни изменилась до неузнаваемости (фото)
Итальянка добилась оплаты больничного по уходу за собакой
Секс сокращает жизнь
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Эксперты рассказали, когда опустятся цены на жилье
Фоторепортажи
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
12Какой была Аляска, когда ее продавали
21:59 (мск), источник: Lenta.Ru

В Дубае прикоснувшегося к мужскому бедру шотландца отправили в тюрьму

Житель Шотландии, 27-летний Джейми Харрон, получил в Дубае тюремный срок за прикосновение к бедру незнакомого мужчины. Об этом сообщает Reuters.

Источник: AP 2017

Инцидент произошел 15 июля этого года в баре Rock Bottom. Мужчина, работавший электриком в Афганистане, остановился в ОАЭ на два дня. По словам Харрона, в заведении было много народу. Опасаясь разлить напитки, он расчищал себе рукой дорогу и случайно коснулся бедра находившегося рядом мужчины, 49-летнего жителя Германии иорданского происхождения, который впоследствии вызвал полицию.

Суд постановил, что Хаттон коснулся мужчины намеренно, и отправил его в тюрьму на три месяца.

При этом местные СМИ указывают, что приехавший из Германии мужчина вызвал полицию после того, как Харрон «похлопал» его по бедрам, а в ответ на вопрос, зачем он это сделал, шотландец продемонстрировал ему средний палец.

Друг шотландца заявил изданию The National, выходящему в ОАЭ, что Харрон действительно коснулся мужчины, задев его руку, а затем похлопал по спине, чтобы показать свое сожаление.

Адвокаты Харрона, занимавшиеся делом, рассказали, что он потерял из-за инцидента свою работу и опасается за свою дальнейшую судьбу.

При этом он собирается подать апелляцию на решение суда.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Медведев: Россияне работают хуже всех
Российскую экономику не спасут даже овощи
ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом» в матче чемпионата России
Саакашвили призвал ликвидировать СБУ и нацгвардию Украины
Трамп: Китай начал помогать США оказывать давление на КНДР
Познер ответил анекдотом на сообщения СМИ о поддержке Собчак
В школьную программу могут включить курс о семейной жизни
Захватившего заложников в Британии мужчину обезвредила полиция
Знаменитого комика Бенни Хилла обвинили в домогательствах
Спорт
На грани нервного срыва. Как ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью Матч ЦСКА и «Зенита» завершился нулевой ничьей, а команды заработали на двоих десять желтых карточек.
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь