В Швейцарии подросток с топором напал на прохожих

Атака произошла вечером в воскресенье, 22 октября, в населенном пункте Флумс. Молодой человек с топором напал на людей возле почтового отделения. После этого он на угнанной машине доехал до бензоколонки, где также атаковал неcкольких человек. Как сообщает издание со ссылкой на очевидцев, по дороге на заправку нападавший попал в ДТП. Полиция применила против него оружие, после чего его удалось остановить и задержать. Во время задержания нападавший получил ранения.