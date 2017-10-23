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01:38 (мск), источник: РБК

В Швейцарии подросток с топором напал на прохожих

В Швейцарии, в кантоне Санкт-Галлен 17-летний подросток, вооруженный топором, напал на прохожих, несколько человек пострадали. Мотивы нападавшего пока неизвестны, однако полиция отказывается признать это террористическим актом, сообщает местное издание «20 Minuten» со ссылкой на заявление правоохранительных органов.

Атака произошла вечером в воскресенье, 22 октября, в населенном пункте Флумс. Молодой человек с топором напал на людей возле почтового отделения. После этого он на угнанной машине доехал до бензоколонки, где также атаковал неcкольких человек. Как сообщает издание со ссылкой на очевидцев, по дороге на заправку нападавший попал в ДТП. Полиция применила против него оружие, после чего его удалось остановить и задержать. Во время задержания нападавший получил ранения.

Точное число пострадавших и тяжесть их ранений пока неизвестны. В полиции отметили, что нападавший был местным жителем. В правоохранительных органах подчеркнули, что у них нет данных о том, что произошедшее было террористическим актом.

В настоящее время полиция собирает данные о нападавшем.

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