СМИ: палестинца арестовали из-за ошибки в переводе фразы «доброе утро»

Использовав компьютерную
Ситуацию усугубило то, что мужчина, работающий в одном из еврейских поселений Западного берега реки Иордан, сопроводил запись своей фотографией рядом с бульдозером.
Подобная техника не раз становилась в прошлом орудием террористических атак. Его заподозрили в намерении совершить такое нападение и арестовали. После допроса полицейские поняли, что допустили ошибку, и спустя несколько часов отпустили мужчину.
Выйдя на свободу, палестинец удалил пост со своей страницы в Facebook, пишет газета.