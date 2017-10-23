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02:35 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: палестинца арестовали из-за ошибки в переводе фразы «доброе утро»

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 окт — РИА Новости. Израильские полицейские арестовали палестинца, ошибочно переведя пожелание доброго утра, оставленное им в социальной сети Facebook, пишет газета «Гаарец».

Источник: AP 2017

Использовав компьютерную программу-переводчик, стражи порядка прочитали арабское выражение как призыв «нападайте на них».

Ситуацию усугубило то, что мужчина, работающий в одном из еврейских поселений Западного берега реки Иордан, сопроводил запись своей фотографией рядом с бульдозером.

Подобная техника не раз становилась в прошлом орудием террористических атак. Его заподозрили в намерении совершить такое нападение и арестовали. После допроса полицейские поняли, что допустили ошибку, и спустя несколько часов отпустили мужчину.

Выйдя на свободу, палестинец удалил пост со своей страницы в Facebook, пишет газета.

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