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03:05 (мск), источник: ДЕЙТА

Очередную аферу раскрыли на авторынке «Зеленый угол»

Коварная леди во Владивостоке осуждена за обман иностранцев, сообщает Deita. ru.

Установлено, что женщина входила в состав группы, члены которой занимались хищением денежных средств у иногородних граждан, желающих приобрести транспортное средство на авторынке рынке «Зеленый угол» во Владивостоке.

В состав группы вошли 9 человек. Ее участники представлялись работниками администрации авторынка и предлагали приобрести автомобиль на выгодных условиях, демонстрируя подготовленный заранее каталог иномарок. Покупателю сообщали, что для участника акции действует выгодное предложение: подарок — 500 долларов США и десятипроцентная скидка от стоимости выбранного автомобиля. Убедившись в заинтересованности приезжего, к торгам за право получения скидки подключались другие члены группы. По условиям злоумышленников, побеждал тот, кто внесет больше денег.

Когда у потерпевшего заканчивались собственные денежные средства, в торги вступали «сочувствующие прохожие» — вторая группа подставных участников. Их роль в мошеннической схеме заключалась в том, что они выступали на стороне потерпевшего, вносили в торги свои деньги, которые в результате также проигрывали.

Закончив с торгами, похитив деньги потерпевшего, члены группы скрывались с места происшествия. Потерпевшие начали обращаться за помощью в полицию. По фактам мошенничеств возбудили уголовные дела.

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска краевой полиции пресекли незаконную деятельность группы в 2016 году.

Установлена причастность задержанных к совершению 25 эпизодов мошеннических действий в крупном и особо крупном размере. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба превысила 11 млн рублей. Следователи УМВД России по Приморскому доказали причастность фигурантки к совершению серии мошенничеств.

Приняв во внимание то, что фигурантка добровольно частично возместила причиненный потерпевшим материальный ущерб, суд признал ее виновной и назначил 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении остальных 8 участников преступной группы, включая ее организатора, продолжается, сообщает УМВД Приморья.

Михаил Грач.

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