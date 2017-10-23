Очередную аферу раскрыли на авторынке «Зеленый угол»
Коварная леди во Владивостоке осуждена за обман иностранцев, сообщает Deita. ru.
Коварная леди во Владивостоке осуждена за обман иностранцев, сообщает Deita. ru.
Установлено, что женщина входила в состав группы, члены которой занимались хищением денежных средств у иногородних граждан, желающих приобрести транспортное средство на авторынке рынке «Зеленый угол» во Владивостоке.
В состав группы вошли 9 человек. Ее участники представлялись работниками администрации авторынка и предлагали приобрести автомобиль на выгодных условиях, демонстрируя подготовленный заранее каталог иномарок. Покупателю сообщали, что для участника акции действует выгодное предложение: подарок — 500 долларов США и десятипроцентная скидка от стоимости выбранного автомобиля. Убедившись в заинтересованности приезжего, к торгам за право получения скидки подключались другие члены группы. По условиям злоумышленников, побеждал тот, кто внесет больше денег.
Когда у потерпевшего заканчивались собственные денежные средства, в торги вступали «сочувствующие прохожие» — вторая группа подставных участников. Их роль в мошеннической схеме заключалась в том, что они выступали на стороне потерпевшего, вносили в торги свои деньги, которые в результате также проигрывали.
Закончив с торгами, похитив деньги потерпевшего, члены группы скрывались с места происшествия. Потерпевшие начали обращаться за помощью в полицию. По фактам мошенничеств возбудили уголовные дела.
Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска краевой полиции пресекли незаконную деятельность группы в 2016 году.
Установлена причастность задержанных к совершению 25 эпизодов мошеннических действий в крупном и особо крупном размере. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба превысила 11 млн рублей. Следователи УМВД России по Приморскому доказали причастность фигурантки к совершению серии мошенничеств.
Приняв во внимание то, что фигурантка добровольно частично возместила причиненный потерпевшим материальный ущерб, суд признал ее виновной и назначил 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении остальных 8 участников преступной группы, включая ее организатора, продолжается, сообщает УМВД Приморья.
Михаил Грач.