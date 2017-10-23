Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Путин предложил россиянам платить за медицину
Ургант снял пародию на ролик Собчак о выдвижении в президенты
Какие продукты вызывают рак: мифы и реальность
Назначен временный директор театра Джигарханяна
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Совершенно новая БМП-3 России превосходит американские - СМИ
"Крупнейший в мире": СМИ об исполине России Ми-26
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
«Против всех, да не всех!»: Ургант ответил видео на ролик Собчак
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Фоторепортажи
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
03:04 (мск), источник: Губерния онлайн

Автобус загорелся в Комсомольске-на-Амуре

Сегодня, 23 октября, в пять утра в Комсомольске-на-Амуре загорелся автобус ПАЗ.

Инцидент произошел на проспекте Ленина, возле перекрестка с улицей Котовского. До этого транспортное средство несколько дней стояло под окнами дома № 25, занимая одну полосу проезжей части. Жильцы уже успели обратиться в полицию и заявить о бесхозном автобусе.

Причины пожара пока не установлены. Очаг возгорания находился в салоне. Серьезных повреждений от огня автобус не получил, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Перед началом обучения курсанты помолятся в соединениях ВВО Хабаровского края
ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом» в матче чемпионата России
Саакашвили призвал ликвидировать СБУ и нацгвардию Украины
СМИ: власти обсуждают повышение минимального трудового стажа
Путину предложат реформы избирательной системы
Семьи погибших военных получили письма от Трампа 2 месяца спустя
Захватившего заложников в Британии мужчину обезвредила полиция
В школьную программу могут включить курс о семейной жизни
Спорт
На «Зенит» наезжают. Обзор матча с ЦСКА В чемпионате России уже сегодня может смениться лидер — в случае победы над «Краснодаром» первую строчку займет «Локомотив»
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Тверская улица станет пешеходной в новогодние праздники
Останкинская телебашня появится на почтовых марках
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь