Автобус загорелся в Комсомольске-на-Амуре
Сегодня, 23 октября, в пять утра в
Сегодня, 23 октября, в пять утра в
Инцидент произошел на проспекте Ленина, возле перекрестка с улицей Котовского. До этого транспортное средство несколько дней стояло под окнами дома № 25, занимая одну полосу проезжей части. Жильцы уже успели обратиться в полицию и заявить о бесхозном автобусе.
Причины пожара пока не установлены. Очаг возгорания находился в салоне. Серьезных повреждений от огня автобус не получил, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.