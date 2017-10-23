Автобус загорелся в Комсомольске-на-Амуре

Инцидент произошел на проспекте Ленина, возле перекрестка с улицей Котовского. До этого транспортное средство несколько дней стояло под окнами дома № 25, занимая одну полосу проезжей части. Жильцы уже успели обратиться в полицию и заявить о бесхозном автобусе.