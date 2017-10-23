Хабаровчане ждут приговора за избиение местного жителя до смерти

В дальневосточной столице ожидают приговора трое местных жителей, которых обвиняют в избиении мужчины до смерти. Злоумышленники вломились к нему в квартиру и несколько раз ударили, а на следующий день потерпевший скончался, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По версии следствия, первый конфликт между сторонами возник, когда двое парней в подъезде попросили у своего соседа закурить и получили отказ. Они избили горожанина на лестничной клетке, а затем стали предъявлять ему обвинение в том, что он испачкал своей кровью кроссовки одного из нападавших. Мужчины требовали деньги, но должник не мог их вернуть.

«Через несколько дней они в ночное время суток при помощи металлической трубы незаконно проникли в квартиру потерпевшего, включили свет, и затем один из парней нанёс ему не менее двух ударов металлической трубой. На следующий день потерпевший скончался», — рассказал корреспонденту агентства помощник председателя Индустриального районного суда Александр Маслов.