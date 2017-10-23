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03:33 (мск), источник: Вести Приморье

Приморского депутата обстреляли из травматического оружия

Депутата Думы Пожарского муниципального района Приморья Тоштемира Тиллаева обстреляли из травматического оружия в одном из клубов Лучегорска.

По сообщению ряда приморских СМИ, мужчина заступился за своего ученика, а Тиллаев является инструктором по киокусинкай каратэ. По другой версии, каратист сам был зачинщиком этой драки. В результате происшествия, оппонент выстрелил несколько раз в Тиллаева. Он был доставлен в больницу Хабаровска для оказания медицинской помощи.

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