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04:27 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровский таксист: Клиенты угрожали мне и распылили в форточку газ

По словам водителя, горожане хотели, чтобы он провез в машине ребенка без детского кресла.

Хабаровский таксист обратился в полицию с жалобой на клиентов. По словам водителя, в воскресенье, 22 октября, ему угрожали потенциальные пассажиры, сообщает портал «Губерния».

Инцидент произошел примерно в 23:00. Владимир получил заявку от хабаровчанки, которая находилась на улице Костромской. Таксист должен был отвезти женщину в ДОСы.

«Я приехал, женщина села в машину вместе с маленьким ребенком. При этом в заявке ребенка не было. Я сказал, что не могу их везти, потому что у меня нет детского кресла, а за это гаишники выписывают штраф — 3 или 5 тысяч рублей. Вообще в заявках нужно ребенка указывать. Я попросил пассажиров выйти. Она вышла, начала скандалить, появился муж непонятно откуда. Они заявили: “Тачку отберем, прибьем тебя”. Я включил видеокамеру, а он достал баллончик с газом и прямо мне в форточку напшикал эту гадость — это перцовка [была]. Я нажал на газ и уехал», — рассказал Владимир, водитель такси.

Сейчас полиция ведет проверку.

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