Хабаровский таксист: Клиенты угрожали мне и распылили в форточку газ

«Я приехал, женщина села в машину вместе с маленьким ребенком. При этом в заявке ребенка не было. Я сказал, что не могу их везти, потому что у меня нет детского кресла, а за это гаишники выписывают штраф — 3 или 5 тысяч рублей. Вообще в заявках нужно ребенка указывать. Я попросил пассажиров выйти. Она вышла, начала скандалить, появился муж непонятно откуда. Они заявили: “Тачку отберем, прибьем тебя”. Я включил видеокамеру, а он достал баллончик с газом и прямо мне в форточку напшикал эту гадость — это перцовка [была]. Я нажал на газ и уехал», — рассказал Владимир, водитель такси.