Хабаровский таксист: Клиенты угрожали мне и распылили в форточку газ
По словам водителя, горожане хотели, чтобы он провез в машине ребенка без детского кресла.
По словам водителя, горожане хотели, чтобы он провез в машине ребенка без детского кресла.
Хабаровский таксист обратился в полицию с жалобой на клиентов. По словам водителя, в воскресенье, 22 октября, ему угрожали потенциальные пассажиры, сообщает портал «Губерния».
Инцидент произошел примерно в 23:00. Владимир получил заявку от хабаровчанки, которая находилась на улице Костромской. Таксист должен был отвезти женщину в ДОСы.
«Я приехал, женщина села в машину вместе с маленьким ребенком. При этом в заявке ребенка не было. Я сказал, что не могу их везти, потому что у меня нет детского кресла, а за это гаишники выписывают штраф — 3 или 5 тысяч рублей. Вообще в заявках нужно ребенка указывать. Я попросил пассажиров выйти. Она вышла, начала скандалить, появился муж непонятно откуда. Они заявили: “Тачку отберем, прибьем тебя”. Я включил видеокамеру, а он достал баллончик с газом и прямо мне в форточку напшикал эту гадость — это перцовка [была]. Я нажал на газ и уехал», — рассказал Владимир, водитель такси.
Сейчас полиция ведет проверку.