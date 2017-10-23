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04:28 (мск), источник: Восток Медиа

Комсомольск-на-Амуре пробудет в дыму до 27 октября

Дышать гарью горожанам придётся из-за пожаров в ЕАО и Китае.

Вслед за дальневосточной столицей в дыму от пожаров на территориях Еврейской автономной области и Китая оказался Комсомольск-на-Амуре, расположенный в 270 километрах севернее Хабаровска. По информации главного краевого управления МЧС России, задымлённость продержится там до 27 октября.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, из-за дыма возможно ухудшение здоровья жителей, особенно людей с заболеванием органов дыхательных путей. Комсомольчанам рекомендуют закрывать окна и двери, занавесить проёмы влажной тканью; чаще проводить влажную уборку помещений; по возможности ограничить пребывание на открытом воздухе; ограничить приём алкоголя и курение табака; при ухудшении самочувствия вовремя обращаться за медицинской помощью.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что дальневосточная столица несколько дней была окутана дымом из-за пожаров в ЕАО и Китае. Специалисты краевого управления Роспотребнадзора зафиксировали превышение предельно-допустимых концентраций взвешенных веществ и диоксида азота в городе.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт попросил глав ЕАО и провинции Хэйлунцзян разобраться с пожарами на территории регионов. Они возникли из-за сельскохозяйственных палов и выжигания травы.

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