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04:39 (мск), источник: Восток Медиа

Непогода оставила два посёлка в Хабаровском крае без света

Из-за сильных порывов ветра отключились линии электропередачи.

Источник: AP 2017

В Хабаровском крае из-за непогоды без света больше чем на сутки остались жители посёлков Найхин и Дубовый мыс. В Нанайском районе сильные порывы ветра повредили линию электропередачи, произошло отключение энергии, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Авария случилась вечером 20 октября. Без тепла дома о социальные объекты населённых пунктов не остались, поскольку на котельных работали резервные источники питания. Для поиска места обрыва и устранения аварии отправились оперативно-выездные бригады.

«Протяжённость линии составила 60 километров. В поисках аварийного участка задействовали две бригады, две единицы спецтехники. Работы осложнялись тяжёлыми погодными условиями, однако сейчас электроэнергия вернулась в населённые пункты. Устранить аварию удалось 21 октября», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сотрудник пресс-службы главного управления МЧС по региону Екатерина Потворова.

РИА «Восток-Медиа» писало, что в выходные на территорию Хабаровского края пришёл мощный циклон, который принесёт сильный ветер и обильный снег. Синоптики объявили штормовое предупреждение. Сильнее всего влияние непогоды ощутили жители Аяно-Майского, Охотского Тугуро-Чумиканского районов.

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