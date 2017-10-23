Непогода оставила два посёлка в Хабаровском крае без света

Источник: AP 2017

В Хабаровском крае из-за непогоды без света больше чем на сутки остались жители посёлков Найхин и Дубовый мыс. В Нанайском районе сильные порывы ветра повредили линию электропередачи, произошло отключение энергии, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Авария случилась вечером 20 октября. Без тепла дома о социальные объекты населённых пунктов не остались, поскольку на котельных работали резервные источники питания. Для поиска места обрыва и устранения аварии отправились оперативно-выездные бригады.

«Протяжённость линии составила 60 километров. В поисках аварийного участка задействовали две бригады, две единицы спецтехники. Работы осложнялись тяжёлыми погодными условиями, однако сейчас электроэнергия вернулась в населённые пункты. Устранить аварию удалось 21 октября», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сотрудник пресс-службы главного управления МЧС по региону Екатерина Потворова.