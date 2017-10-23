Непогода оставила два посёлка в Хабаровском крае без света

В Хабаровском крае
Авария случилась вечером 20 октября. Без тепла дома о социальные объекты населённых пунктов не остались, поскольку на котельных работали резервные источники питания. Для поиска места обрыва и устранения аварии отправились
«Протяжённость линии составила 60 километров. В поисках аварийного участка задействовали две бригады, две единицы спецтехники. Работы осложнялись тяжёлыми погодными условиями, однако сейчас электроэнергия вернулась в населённые пункты. Устранить аварию удалось 21 октября», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сотрудник
РИА «Восток-Медиа» писало, что в выходные на территорию Хабаровского края пришёл мощный циклон, который принесёт сильный ветер и обильный снег. Синоптики объявили штормовое предупреждение. Сильнее всего влияние непогоды ощутили жители