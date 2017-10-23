В Туринске водитель «ВАЗа» задавил 40-летнего пешехода
22 октября около 17 часов по улице Путейцев города Туринска произошла автоавария, в которой погиб человек.
22 октября около 17 часов по улице Путейцев города Туринска произошла автоавария, в которой погиб человек.
Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, водитель автомобиля «ВАЗ 21099» во время движения допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте.
В результате происшествия 40-летний пешеход получил смертельные травмы и скончался до приезда скорой медицинской помощи.
Как выяснилось, водитель имеет водительский стаж 6 лет, за 2017 год четыре раза привлекался к административной ответственности.