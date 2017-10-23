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06:58 (мск), источник: Nakanune.ru

В Туринске водитель «ВАЗа» задавил 40-летнего пешехода

22 октября около 17 часов по улице Путейцев города Туринска произошла автоавария, в которой погиб человек.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, водитель автомобиля «ВАЗ 21099» во время движения допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте.

В результате происшествия 40-летний пешеход получил смертельные травмы и скончался до приезда скорой медицинской помощи.

Как выяснилось, водитель имеет водительский стаж 6 лет, за 2017 год четыре раза привлекался к административной ответственности.

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