На побережье Приморья вынесло шхуну с гражданами КНДР

«Корейцы дрейфовали в море больше недели. После чего их шхуну вынесло на берег режимной территории в бухте Сысоева. Иностранцы решили осмотреться, поэтому, ничего не подозревая, начали бродить по охраняемому объекту», — говорится в сообщении.