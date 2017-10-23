На побережье Приморья вынесло шхуну с гражданами КНДР
Шхуну, в которой находились граждане КНДР, вынесло на берег бухты Сысоева возле поселка Дунай в Приморье. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.
Шхуну, в которой находились граждане КНДР, вынесло на берег бухты Сысоева возле поселка Дунай в Приморье. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.
«Корейцы дрейфовали в море больше недели. После чего их шхуну вынесло на берег режимной территории в бухте Сысоева. Иностранцы решили осмотреться, поэтому, ничего не подозревая, начали бродить по охраняемому объекту», — говорится в сообщении.
На место прибыли сотрудники ФСБ и увезли корейцев, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.
Количество задержанных граждан КНДР не уточняется.
Официальных комментариев от правоохранителей нет.