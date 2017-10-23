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05:05 (мск), источник: "Российская газета"

На побережье Приморья вынесло шхуну с гражданами КНДР

Шхуну, в которой находились граждане КНДР, вынесло на берег бухты Сысоева возле поселка Дунай в Приморье. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

«Корейцы дрейфовали в море больше недели. После чего их шхуну вынесло на берег режимной территории в бухте Сысоева. Иностранцы решили осмотреться, поэтому, ничего не подозревая, начали бродить по охраняемому объекту», — говорится в сообщении.

На место прибыли сотрудники ФСБ и увезли корейцев, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Количество задержанных граждан КНДР не уточняется.

Официальных комментариев от правоохранителей нет.

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