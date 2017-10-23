12 часов тушили пожар на арсеньевском складе пиломатериалов. Видеорепортаж Вадима Перевалова

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Сторож деревообрабатывающего цеха Сергей Абаев — очевидец страшного происшествия. В час ночи загорелся угол здания склада.

Пламя моментально распространилось по всей площади помещения. Горел шпон. Более тысячи кубометров.

Сергей Абаев, сторож «Здание горело хорошо. Пламя большое, подойти невозможно. Не подойти. Крыша осыпалась. Сверху горела смола. Пожар был серьезный».

Спасатели приехали через семь минут. Четыре пожарных расчета в течение 12 часов гасили пламя. Высшая категория сложности. Площадь возгорания — более одной тысячи квадратных метров. Вся готовая продукция сгорела дотла.

Александр Сахаров, начальник 5 отряда ФПС ПК: «На моей памяти такие пожары происходят редко, даже не припомню. Последний раз не могу вспомнить, когда. Но нам проще было работать, так как здание обесточено, людей не было, угрозы жизни людей не было».