В Уфе автомобиль врезался в дерево во время тест-драйва

Вчера, 22 октября, около дома № 30 по улице Королева произошло ДТП. Корейская иномарка одного из автосалонов врезалась в дерево. Машина еще не успела обрести своего хозяина и проходила тест-драйв.

— Вместо тестового заезда получился полноценный краш-тест. Испытали, так сказать, со всех сторон, — прокомментировал ситуацию один из подписчиков сообщества «БашДТП».

По словам местных жителей, молодой водитель не только врезался в дерево, но еще и зацепил одну из припаркованных во дворе машин. О судьбе несостоявшегося автовладельца пока ничего неизвестно.

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