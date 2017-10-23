В Уфе автомобиль врезался в дерево во время тест-драйва
Не самым удачным образом завершилась первая поездка на новенькой машине.
Не самым удачным образом завершилась первая поездка на новенькой машине.
Вчера, 22 октября, около дома № 30 по улице Королева произошло ДТП. Корейская иномарка одного из автосалонов врезалась в дерево. Машина еще не успела обрести своего хозяина и проходила
— Вместо тестового заезда получился полноценный
По словам местных жителей, молодой водитель не только врезался в дерево, но еще и зацепил одну из припаркованных во дворе машин. О судьбе несостоявшегося автовладельца пока ничего неизвестно.
Сам автомобиль, судя по фотографиям, опубликованным в социальных сетях, восстановлению практически не подлежит. Серьезно повреждена вся передняя часть, капот смят, окна разбиты. Причины и подробности ДТП устанавливаются. На месте работали сотрудники ГИБДД.