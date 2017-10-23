Мужчину осудят за преступление на кладбище в Приморье

По версии следствия, преступление совершено весной 2017 года на кладбище в поселке Ливадия. Пенсионер в течение длительного времени копил денежные средства и решил их спрятать в банке, закопав рядом с могилой родственницы. Однако вернулся туда весной этого же года, чтобы избавиться от материальных трудностей, взяв из банки 5 тысяч рублей. В этот момент за ним наблюдал ранее судимый мужчина, который решил завладеть чужим имуществом.