В Башкирии на скользкой трассе перевернулся грузовик

На трассах республики уже начали появляться первые жертвы гололедицы. Так, вчера, 22 октября, на трассе М-5 в районе Чишмов перевернулся грузовик. Проезжающие мимо автомобилисты ринулись на помощь и пытались поставить многотонный транспорт на колеса. О пострадавших неизвестно. Фото с места происшествия выложили очевидцы в группу БашДТП.