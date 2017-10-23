В Башкирии на скользкой трассе перевернулся грузовик
О пострадавших пока неизвестно.
О пострадавших пока неизвестно.
На трассах республики уже начали появляться первые жертвы гололедицы. Так, вчера, 22 октября, на трассе М-5 в районе Чишмов перевернулся грузовик. Проезжающие мимо автомобилисты ринулись на помощь и пытались поставить многотонный транспорт на колеса. О пострадавших неизвестно. Фото с места происшествия выложили очевидцы в группу БашДТП.
Напомним, сегодня, 23 октября, синоптики прогнозируют сильный туман, ледяной дождь. На трассах ожидается гололед. Водителям без зимней резины не стоит выезжать на трассы без необходимости. ГИБДД тем временем, настоятельно просит автомобилистов переобуться.