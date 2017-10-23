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06:11 (мск), источник: AmurMedia.ru

Случайное знакомство на вокзале хабаровчанин запомнит надолго

В пассажирском поезде 29-летняя попутчица украла у мужчины все деньги.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 23 октября, AmurMedia.

Сотрудники транспортной полиции в пассажирском поезде «Хабаровск-Нерюнгри» по горячим следам раскрыли кражу денежных средств. Подозреваемой оказалась жительница Ульчского района, которая освободилась из мест лишения свободы, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

В пути следования поезда сообщением «Хабаровск-Нерюнгри» к наряду сопровождения транспортной полиции обратился пассажир. Мужчина рассказал стражам правопорядка, что обнаружил пропажу из своей сумки семи тысяч рублей.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Хабаровского линейного управления МВД России на транспорте по горячим следам задержали жительницу Хабаровского края, у которой в ходе досмотра вещей были изъяты похищенные денежные средства.

Установлено, что потерпевший, находясь на автовокзале в городе Хабаровске, познакомился с 29-летней жительницей села Санники Ульчского района Хабаровского края, приобрел для нее билет на поезд и планировал совместно отправиться в поселок Архара Еврейской автономной области.

В день знакомства, попутчица освободилась из мест лишения свободы, где отбывала наказание за совершение имущественного преступления.

В настоящее время в отношении подозреваемой избрана мера пресечения — заключение под стражу.

Следователями Линейного отдела полиции на станции Биробиджан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция статьи — лишение свободы на срок до пяти лет.

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