Случайное знакомство на вокзале хабаровчанин запомнит надолго

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 23 октября, AmurMedia.

Сотрудники транспортной полиции в пассажирском поезде «Хабаровск-Нерюнгри» по горячим следам раскрыли кражу денежных средств. Подозреваемой оказалась жительница Ульчского района, которая освободилась из мест лишения свободы, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

В пути следования поезда сообщением «Хабаровск-Нерюнгри» к наряду сопровождения транспортной полиции обратился пассажир. Мужчина рассказал стражам правопорядка, что обнаружил пропажу из своей сумки семи тысяч рублей.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Хабаровского линейного управления МВД России на транспорте по горячим следам задержали жительницу Хабаровского края, у которой в ходе досмотра вещей были изъяты похищенные денежные средства.

Установлено, что потерпевший, находясь на автовокзале в городе Хабаровске, познакомился с 29-летней жительницей села Санники Ульчского района Хабаровского края, приобрел для нее билет на поезд и планировал совместно отправиться в поселок Архара Еврейской автономной области.

В день знакомства, попутчица освободилась из мест лишения свободы, где отбывала наказание за совершение имущественного преступления.

В настоящее время в отношении подозреваемой избрана мера пресечения — заключение под стражу.