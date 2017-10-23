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07:49 (мск), источник: ЕАН

Жители ВИЗа остались без воды из-за коммунальной аварии

Жители екатеринбургского ВИЗа остались без воды из-за коммунальной авари на улице Школьников, 14.

Источник: Reuters

Отключение произошло накануне. Как рассказали в екатеринбургском водоканале, без воды остались семь домов и десткий сад по улице Татищева, Каменщиков, Заводская, Кирова и Фролова.

Прорыв произошел на водопроводе диаметром 100 миллиметров у дома.

По информации местных жителей, в этом месте стабильно случаются прорывы — за зиму до пяти раз.

Сотрудники водоканала устраняют аварию в круглосуточном режиме. Вернуть водоснабжение жителям пообещали к утру.

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