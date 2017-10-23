Жители ВИЗа остались без воды из-за коммунальной аварии
Жители екатеринбургского ВИЗа остались без воды
Жители екатеринбургского ВИЗа остались без воды
Отключение произошло накануне. Как рассказали в екатеринбургском водоканале, без воды остались семь домов и десткий сад по улице Татищева, Каменщиков, Заводская, Кирова и Фролова.
Прорыв произошел на водопроводе диаметром 100 миллиметров у дома.
По информации местных жителей, в этом месте стабильно случаются прорывы — за зиму до пяти раз.
Сотрудники водоканала устраняют аварию в круглосуточном режиме. Вернуть водоснабжение жителям пообещали к утру.