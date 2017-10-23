Инструктора красноярской автошколы заподозрили в пьяной езде

Дорожные полицейские привлекли к ответственности инструктора по вождению одной из красноярских автошкол, который не захотел пройти тест на состояние опьянения. Как рассказали Newslab.ru в пресс-службе УГИБДД по Красноярскому краю, инцидент произошел в конце прошлой недели в Емельяновском районе.

Ночью на автодороге «Красноярск-Минино» экипаж ДПС остановил автомобиль Lada Kalina, на котором была символика учебного автомобиля. За рулем находился 38-летний инструктор одной из красноярских автошкол. При проверке документов он заметно нервничал и старался избегать разговора с полицейскими. Тогда стражи порядка предложили ему пройти медицинское освидетельствование для установления состояния опьянения. Но мужчина отказался сделать это на месте и даже не захотел поехать в медицинское учреждение.

За это на него составили административный протокол. Теперь ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет.

«В настоящее время данная информация направлена руководству автошколы, в министерство образования Красноярского края, а также в прокуратуру», — отметили в ГИБДД.