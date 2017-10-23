В Буланаше бесправник насмерть сбил велосипедиста

Около 18.00 22 октября в Буланаше (Артемовский ГО) в ДТП погиб 25-летний местный житель. Авария произошла у дома № 19 на улице Первомайской.

«Водитель автомобиля ВАЗ-211440 при движении со стороны улицы Машиностроителей в сторону улицы Белинского допустил наезд на велосипедиста и скрылся с места происшествия. Велосипедист от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи», — сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды областного УГИБДД.