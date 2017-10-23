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07:40 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске ищут свидетелей аварии в Дзержинском районе

Водитель на неустановленном автомобиле сбил 19-летнюю девушку на улице Коминтерна и скрылся, рассказали в ГИБДД.

В Новосибирске ищут свидетелей аварии в Дзержинском районе, об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Авария произошла в 23 часа 21 октября. Водитель на неустановленном автомобиле сбил 19-летнюю девушку на улице Коминтерна, возле дома № 78.

Девушка получила ушиб головного мозга и была госпитализирована.

Очевидцев данного происшествия просят позвонить в ГИБДД по телефонам: 232−23−19, 232−23−35.

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