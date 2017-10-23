В Новосибирске ищут свидетелей аварии в Дзержинском районе
Водитель на неустановленном автомобиле сбил 19-летнюю девушку на улице Коминтерна и скрылся, рассказали в ГИБДД.
Водитель на неустановленном автомобиле сбил 19-летнюю девушку на улице Коминтерна и скрылся, рассказали в ГИБДД.
В Новосибирске ищут свидетелей аварии в Дзержинском районе, об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Авария произошла в 23 часа 21 октября. Водитель на неустановленном автомобиле сбил 19-летнюю девушку на улице Коминтерна, возле дома № 78.
Девушка получила ушиб головного мозга и была госпитализирована.
Очевидцев данного происшествия просят позвонить в ГИБДД по телефонам: 232−23−19, 232−23−35.