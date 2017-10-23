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07:35 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Лысьвенском районе ушёл в магазин и пропал мужчина

Родные больше недели разыскивают родственника.

Житель Лысьвенского района ушёл в магазин и пропал.

Зарипхан Кузяяков 1948 года рождения ушёл из дома в деревне Шаква 14 октября и до сих пор не вернулся.

Родные пропавшего в социальных сетях сообщают, что он отправился в магазин. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы пропавшего: рост около 167−169, голубые глаза, слегка седые волосы. Был одет в чёрный пиджак, чёрные брюки, резиновые сапоги, зелёную кепку.

Во время загрузки произошла ошибка.
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