Осетрину и черную икру изъяли у браконьеров в Хабаровском крае

Во время операции «Путина-осень — 2017» полицейские изъяли готовые к продаже деликатесы — осетрину и черную икру. Фигурантами уголовного дела стали жители города Юности и Комсомольского района, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу краевого управления МВД.

По версии следствия, двое подозреваемых незаконно добыли как минимум 15 осетров. Ущерб превысил 360 тысяч рублей.

«Обнаружено и изъято 16 свежемороженых фрагментов, 40 солено-вяленых фрагментов [рыб] и более 17 килограммов черной икры», — уточнили в полиции.