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07:58 (мск), источник: Губерния онлайн

Осетрину и черную икру изъяли у браконьеров в Хабаровском крае

Фигуранты могут отправиться в колонию на три года.

Во время операции «Путина-осень — 2017» полицейские изъяли готовые к продаже деликатесы — осетрину и черную икру. Фигурантами уголовного дела стали жители города Юности и Комсомольского района, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу краевого управления МВД.

По версии следствия, двое подозреваемых незаконно добыли как минимум 15 осетров. Ущерб превысил 360 тысяч рублей.

«Обнаружено и изъято 16 свежемороженых фрагментов, 40 солено-вяленых фрагментов [рыб] и более 17 килограммов черной икры», — уточнили в полиции.

Криминальный дуэт проходит по статье 258.1 Уголовного кодекса — «Незаконные добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ». Обоим грозит лишение свободы на срок до трех лет. Пока с фигурантов взяли обязательство о явке.

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