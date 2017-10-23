Осетрину и черную икру изъяли у браконьеров в Хабаровском крае
Фигуранты могут отправиться в колонию на три года.
Фигуранты могут отправиться в колонию на три года.
Во время операции «Путина-осень — 2017» полицейские изъяли готовые к продаже деликатесы — осетрину и черную икру. Фигурантами уголовного дела стали жители города Юности и Комсомольского района, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
По версии следствия, двое подозреваемых незаконно добыли как минимум 15 осетров. Ущерб превысил 360 тысяч рублей.
«Обнаружено и изъято 16 свежемороженых фрагментов, 40
Криминальный дуэт проходит по статье 258.1 Уголовного кодекса — «Незаконные добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ». Обоим грозит лишение свободы на срок до трех лет. Пока с фигурантов взяли обязательство о явке.