Сотрудники колонии нашли «нычку» с 38 телефонами и тату-машинкой в Озерске
Зэки спрятали запрещенные предметы в деревянных брусьях.
Зэки спрятали запрещенные предметы в деревянных брусьях.
Сотрудники колонии обнаружили крупную партию запрещенных предметов в ИК-24 в Озерске (ЗАТО, Челябинская область) — в «нычке» лежали средства для связи и развлечений, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Сотрудники оперативного отдела ИК-24 пресекли попытку провоза 38 мобильных телефонов на территорию учреждения. На прилегающей к колонии режимной территории в деревянных брусьях, предназначенных для производственных нужд учреждения, в специально оборудованных тайниках также были обнаружены и изъяты 34 зарядных устройства, наушники,
По факту провоза на территорию учреждения запрещенных предметов проводится проверка. Напомним, в ИК-24 находится цех по производству корпусной мебели.