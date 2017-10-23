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07:32 (мск), источник: dostup1.ru

Сотрудники колонии нашли «нычку» с 38 телефонами и тату-машинкой в Озерске

Зэки спрятали запрещенные предметы в деревянных брусьях.

Сотрудники колонии обнаружили крупную партию запрещенных предметов в ИК-24 в Озерске (ЗАТО, Челябинская область) — в «нычке» лежали средства для связи и развлечений, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по региону.

Сотрудники оперативного отдела ИК-24 пресекли попытку провоза 38 мобильных телефонов на территорию учреждения. На прилегающей к колонии режимной территории в деревянных брусьях, предназначенных для производственных нужд учреждения, в специально оборудованных тайниках также были обнаружены и изъяты 34 зарядных устройства, наушники, usb-провода, 500 граммов дрожжей, а также машинка для татуировок с комплектующими частями.

По факту провоза на территорию учреждения запрещенных предметов проводится проверка. Напомним, в ИК-24 находится цех по производству корпусной мебели.

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