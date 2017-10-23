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07:17 (мск), источник: Om1.ru

Под Омском джип вылетел с трассы и перевернулся: водитель мертв

Водитель не справился с управлением, однако все обстоятельства и причины аварии еще выясняются.

Вчера, 22 октября, около 17 часов, под Омском случилось ДТП. На трассе Омск — Красноярка машина вылетела в кювет.

Сообщение об аварии поступило в дежурную часть ОМВД, на место аварии сразу же выехали госавтоинспекторы и медики «скорой помощи». Однако оказалось, врачи уже ничем не могут помочь, водитель был мертв.

Автоинспекторы предварительно установили, что 60-летний водитель ехал по трассе в сторону Омска, но в районе 39 километре не справился с управлением и вылетел в левый кювет, на скорости машина перевернулась. Водитель погиб сразу же от полученных травм.

Полицейские выясняют все причины и обстоятельства ДТП.

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