Под Омском джип вылетел с трассы и перевернулся: водитель мертв

Вчера, 22 октября, около 17 часов, под Омском случилось ДТП. На трассе Омск — Красноярка машина вылетела в кювет.

Сообщение об аварии поступило в дежурную часть ОМВД, на место аварии сразу же выехали госавтоинспекторы и медики «скорой помощи». Однако оказалось, врачи уже ничем не могут помочь, водитель был мертв.

Автоинспекторы предварительно установили, что 60-летний водитель ехал по трассе в сторону Омска, но в районе 39 километре не справился с управлением и вылетел в левый кювет, на скорости машина перевернулась. Водитель погиб сразу же от полученных травм.