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07:46 (мск), источник: АиФ Красноярск

На правобережье Красноярска ночью сбили пьяного пешехода

Молодого человека с легкими травмами доставили в больницу.

Пьяного пешехода сбили в ночь на 23 октября на правобережье Красноярска, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

25-летний молодой человек в тёмное время суток переходил дорогу в неположенном месте, в районе дома № 115 по пр. им. газ. «Красноярский рабочий». В это время по улице двигался автомобиль «Шевроле круз». Не заметив пешехода, водитель допустил наезд на человека. С незначительными травмами мужчину доставили в больницу. Там выяснилось, что пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения.

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