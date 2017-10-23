На правобережье Красноярска ночью сбили пьяного пешехода

25-летний молодой человек в тёмное время суток переходил дорогу в неположенном месте, в районе дома № 115 по пр. им. газ. «Красноярский рабочий». В это время по улице двигался автомобиль «Шевроле круз». Не заметив пешехода, водитель допустил наезд на человека. С незначительными травмами мужчину доставили в больницу. Там выяснилось, что пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения.