Toyota Harrier наехал на пешехода во Владивостоке

Инцидент произошел в районе Океанского проспекта, 117. Водитель 1957 года рождения за рулем автомобиля марки Toyota Harrier совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. В результате аварии пострадала женщина 1959 года рождения, получившая сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей затылочной области. Пострадавшая отправлена на амбулаторное лечение.