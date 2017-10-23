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07:45 (мск), источник: VLADNEWS

Toyota Harrier наехал на пешехода во Владивостоке

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.

Источник: VLADNEWS

Во Владивостоке произошла авария с участием пешехода, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в районе Океанского проспекта, 117. Водитель 1957 года рождения за рулем автомобиля марки Toyota Harrier совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. В результате аварии пострадала женщина 1959 года рождения, получившая сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей затылочной области. Пострадавшая отправлена на амбулаторное лечение.

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