В Уфе загорелась маршрутка с пассажирами
О пострадавших ничего не сообщается.
О пострадавших ничего не сообщается.
Сегодня утром в Уфе на улице Комарова загорелся маршрутный «ПАЗик». Видео с места происшествия появились в сообществе «БашДТП».
Судя по комментариям очевидцев, автобус объяло огнем примерно в 7:20 по уфимскому времени. Перепуганные пассажиры в спешке выбежали из задымленного автобуса. Известно, что автобус ехал по популярном маршруту № 272 из Дока в сторону Телецентра.
По кадрам понятно, что огонь перекинулся из моторного отсека в салон автобуса. О пострадавших в результате огня или задымления ничего не сообщается. Что стало причиной пожара неизвестно.