В Уфе загорелась маршрутка с пассажирами

Сегодня утром в Уфе на улице Комарова загорелся маршрутный «ПАЗик». Видео с места происшествия появились в сообществе «БашДТП».

Судя по комментариям очевидцев, автобус объяло огнем примерно в 7:20 по уфимскому времени. Перепуганные пассажиры в спешке выбежали из задымленного автобуса. Известно, что автобус ехал по популярном маршруту № 272 из Дока в сторону Телецентра.