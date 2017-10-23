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08:03 (мск), источник: Tengrinews

Ограбление отделения Kaspi Bank в Шымкенте: Задержанный причастен также к нападению в Алматы

Подозреваемый в ограблении отделения Kaspi Bank в Шымкенте 13 октября 2017 также признал вину в аналогичном преступлении, совершенном в Алматы 2 сентября 2016 года, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу финансового института.

Источник: Tengrinews

В банке отметили, что во время ограблений никто из клиентов и сотрудников банка не пострадал. Часть похищенных денег уже возвращена, работа по возмещению ущерба продолжается.

«Задержанный уже признал свою вину. Полиция проверяет его причастность к другим разбойным нападениям. Согласно 4 части 192 статьи Уголовного кодекса РК “Разбой”, подозреваемому грозит лишение свободы сроком до 15 лет, с конфискацией имущества», — прокомментировали в финансовом институте.

Как ранее сообщил директор департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев, преступление попало в объектив камеры наблюдения. Налетчик путем свободного доступа через главную входную дверь зашел в здание банка. Лицо он скрывал матерчатой маской. Бросил на пол предмет похожий на «взрыв пакет» и после задымления данного предмета, угрожая топором персоналу банка, похитил крупную сумму денежных средств в национальной и иностранной валюте. После чего скрылся с места преступления.

«По месту проживания подозреваемого обнаружены и изъяты похищенные денежные средства не в полном объеме, сумки, перчатки и другие вещественные доказательства, подтверждающие его причастность к совершению преступления. Следствие по делу продолжается», — добавил он.

Напомним, по данным полиции «тревожная кнопка банка сработала 13 октября в 19.40. «Со слов сотрудников банка установлено, что в помещение вошел неизвестный в маске, бросил на пол предмет, похожий на взрывпакет, и после задымления, угрожая топором, потребовал выдать деньги.

Неизвестный из кассы забрал деньги в сумме около 16 миллионов тенге, 23 тысячи долларов США и 8,5 тысяч российских рублей. В этот момент один из сотрудников успел нажать на «тревожную кнопку», но подозреваемому удалось скрыться", — отмечали в региональном ДВД.

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Ограбление отделения Kaspi Bank в Шымкенте: Задержанный причастен также к нападению в Алматы
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