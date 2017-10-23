Ограбление отделения Kaspi Bank в Шымкенте: Задержанный причастен также к нападению в Алматы

Источник: Tengrinews

В банке отметили, что во время ограблений никто из клиентов и сотрудников банка не пострадал. Часть похищенных денег уже возвращена, работа по возмещению ущерба продолжается.

«Задержанный уже признал свою вину. Полиция проверяет его причастность к другим разбойным нападениям. Согласно 4 части 192 статьи Уголовного кодекса РК “Разбой”, подозреваемому грозит лишение свободы сроком до 15 лет, с конфискацией имущества», — прокомментировали в финансовом институте.

Как ранее сообщил директор департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев, преступление попало в объектив камеры наблюдения. Налетчик путем свободного доступа через главную входную дверь зашел в здание банка. Лицо он скрывал матерчатой маской. Бросил на пол предмет похожий на «взрыв пакет» и после задымления данного предмета, угрожая топором персоналу банка, похитил крупную сумму денежных средств в национальной и иностранной валюте. После чего скрылся с места преступления.

«По месту проживания подозреваемого обнаружены и изъяты похищенные денежные средства не в полном объеме, сумки, перчатки и другие вещественные доказательства, подтверждающие его причастность к совершению преступления. Следствие по делу продолжается», — добавил он.

Напомним, по данным полиции «тревожная кнопка банка сработала 13 октября в 19.40. «Со слов сотрудников банка установлено, что в помещение вошел неизвестный в маске, бросил на пол предмет, похожий на взрывпакет, и после задымления, угрожая топором, потребовал выдать деньги.