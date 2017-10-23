На страже закона: хабаровчанин избежал кражи автомобиля благодаря соседу

Источник: Восток Медиа

В дальневосточной столице полицейские задержали местного жителя, которого удалось поймать на взломе чужого автомобиля благодаря очевидцу. Мужчина увидел из окна своей квартиры, что кто-то пытается завести машину его соседа, и незамедлительно вызвал правоохранителей.

В дежурную часть городского отдела полиции позвонил хабаровчанин и сообщил, что на парковке около дома по улице Вахова неизвестный пытается похитить автомобиль. Со слов мужчины, злоумышленник проник в салон чужой иномарки и пытался взломать замок зажигания. Дежурный тут же отправил на место происшествия ближайший наружный наряд полиции.

В результате 18-летнего жителя Хабаровска удалось задержать на месте совершения преступления. Стражи порядка доставили фигуранта в отдел полиции для дальнейших разбирательств. На допросе задержанный рассказал, что планировал разукомплектовать транспортное средство и продать на металлолом. Стоимость своей машины заявитель оценил в 360 тысяч рублей.