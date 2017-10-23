Пермяка осудили за хранение героина

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, в апреле этого года автомобиль, за рулём которого находился 33-летний мужчина остановили сотрудники ГИБДД. В салоне они обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет и шприц с веществом бежевого цвета. Экспертиза показала, что это героин массой более двух граммов, что считается крупным размером. Стражи порядка выяснили, что мужчина приобрел запрещенное вещество для личного употребления.