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08:20 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермяка осудили за хранение героина

Мужчина проведёт в колонии три года.

Жителя Перми осудили за хранение героина. Мужчина проведёт в колонии три года.

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, в апреле этого года автомобиль, за рулём которого находился 33-летний мужчина остановили сотрудники ГИБДД. В салоне они обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет и шприц с веществом бежевого цвета. Экспертиза показала, что это героин массой более двух граммов, что считается крупным размером. Стражи порядка выяснили, что мужчина приобрел запрещенное вещество для личного употребления.

Ленинский районный суд осудил мужчину, который уже был ранее судим, за незаконное приобретение и хранении героина в крупном размере без цели сбыта. Ближайшие три года пермяк проведёт в исправительной колонии строгого режима.

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