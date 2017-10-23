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08:21 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Перми кондуктора автобуса будут судить за смерть пассажирки

ПЕРМЬ, 23 октября, ФедералПресс. Кондуктор пермского автобуса предстанет перед судом за преступное пренебрежение своими обязанностями, сообщает прокуратура Пермского края.

Уголовное дело по факту оставления в опасности возбудила прокуратура после проверки информации из интернета 25 января этого года. 33-летняя пассажирка автобуса № 77 «Театр «Ироничная компания — Социалистическая» (перевозчик — ООО «Дизель») ехала 13 января от остановки «Ивана Иванко».

Кондуктор на конечной остановке заметила, что женщина продолжала сидеть в автобусе, однако не придала значения этому факту. Автобус начал новый круг по маршруту, который занимает 1,5 часа по времени. Кондуктор обратила вновь внимание на женщину и поняла, что та находится без сознания. Она попросила водителя вызвать «скорую».

Медики доставили ее в больницу и диагностировали инсульт. Женщина умерла в больнице 19 января. Следствие полагает, что кондуктор не выполнила всех возлагаемых на нее обязанностей. В частности, не оказала мер первой доврачебной помощи и не вызвала вовремя «скорую». Уголовное дело против нее было направлено в суд.

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