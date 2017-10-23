В Перми кондуктора автобуса будут судить за смерть пассажирки

Уголовное дело по факту оставления в опасности возбудила прокуратура после проверки информации из интернета 25 января этого года. 33-летняя пассажирка автобуса № 77 «Театр «Ироничная компания — Социалистическая» (перевозчик — ООО «Дизель») ехала 13 января от остановки «Ивана Иванко».

Кондуктор на конечной остановке заметила, что женщина продолжала сидеть в автобусе, однако не придала значения этому факту. Автобус начал новый круг по маршруту, который занимает 1,5 часа по времени. Кондуктор обратила вновь внимание на женщину и поняла, что та находится без сознания. Она попросила водителя вызвать «скорую».