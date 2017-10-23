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08:16 (мск), источник: Nakanune.ru

На Южном Урале горело 10 гектаров леса

В Челябинской области за выходные ликвидировали три лесных пожара на площади 10,1 гектара.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе главного управления лесами области.

В субботу было ликвидировано два пожара на площади 3,7 гектара в Октябрьском лесничестве. 22 октября потушили один лесной пожар на площади 6,4 гектара так же в Октябрьском лесничестве.

Всего с начала пожароопасного сезона в области было ликвидировано 420 пожаров на площади 3тыс. 53,04 гектара.

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