На Южном Урале горело 10 гектаров леса
В Челябинской области за выходные ликвидировали три лесных пожара на площади 10,1 гектара.
В Челябинской области за выходные ликвидировали три лесных пожара на площади 10,1 гектара.
Об этом Накануне.RU сообщили в
В субботу было ликвидировано два пожара на площади 3,7 гектара в Октябрьском лесничестве. 22 октября потушили один лесной пожар на площади 6,4 гектара так же в Октябрьском лесничестве.
Всего с начала пожароопасного сезона в области было ликвидировано 420 пожаров на площади 3тыс. 53,04 гектара.